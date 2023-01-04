Азербайджанская экономика доказала устойчивость к негативным мировым тенденциям

2022 год запомнился как год углубления структурного кризиса в мировой экономике. И в этих условиях наличие векторов устойчивого развития в макроэкономических показателях Азербайджана позволяет говорить о том, что страна обладает сильным экономическим иммунитетом против новых негативных тенденций.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

В результате повышения мировых цен на нефть и газ, отметил он, расчет государственного бюджета Азербайджанской Республики на основе тарифа в 85 долларов вместо предусмотренных 50 долларов за 1 баррель, открыл новые возможности.

"Стратегические валютные резервы страны достигли 56 миллиардов долларов, что может серьезно способствовать наращиванию потенциала для адекватного реагирования на современные геополитические и геоэкономические вызовы. Кроме того, отношение внешнего долга к ВВП составляло примерно 15 процентов, что является очень низким показателем. Для сравнения, отношение внешнего долга к ВВП ряда стран с сильной экономикой составляет более 200 процентов. Согласно принятой в мире методике, когда этот показатель превышает 30-40 процентов, уже можно говорить об определенных рисках", - сказал Азимзаде.

По словам экономиста, в платежном балансе страны фиксируется профицит. Так, за 9 месяцев 2022 года (данных за 12 месяцев пока нет) он составил 17,7 миллиарда долларов, что в 4,5 раза больше, чем в 2021-м. Это составило 30,7 процента ВВП. В то же время, в минувшем году отмечалось положительное сальдо внешнеторгового баланса, что является основным направлением платежного баланса. Положительное сальдо внешнеторгового баланса за 9 месяцев 2022 года составило 21,2 миллиарда долларов, что в 3,3 раза больше, чем в предыдущем году.

"Все эти позитивные показатели сказываются на стабильности национальной валюты. Думаю, что стабильность курса маната мы увидим и в наступившем году. Также думаю, что подписанные с рядом стран в 2022 году документы об экономическом сотрудничестве могут обеспечить в ближайшие годы стремительное развитие ряда отраслей азербайджанской экономики.

Важным вопросом является развитие социальной политики в стране, потому что это напрямую влияет на экономическую активность населения. Социальные пакеты, принятые согласно соответствующим указам Президента Ильхама Алиева, положительно сказываются на социально-экономическом самочувствии населения. Это, в свою очередь, стимулирует экономическую активность. В результате, в то время как макроэкономические показатели ряда стран мира демонстрируют снижение, мы можем наблюдать серьезный рост макроэкономических показателей Азербайджана. И это серьезный экономический успех, которым отметился 2022 год", - сказал азербайджанский экономист.