Великобритания готова поделиться опытом в области морской ветроэнергетики с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Великобритания готова поделиться своим опытом в области использования морской ветроэнергетики с Азербайджаном.

Об этом Trend сказал торговый комиссар Его Величества по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео, передает Day.Az.

"Как страна с одной из крупнейших установленных мощностей оффшорной ветроэнергетики в мире и крупнейшим рядом проектов в Европе, мы готовы поделиться британским опытом развития отрасли с Азербайджаном", - сказал он.

Полео также отметил, что Великобритания также помогла профинансировать дорожную карту оффшорной ветроэнергетики для Азербайджана, которая была запущена совместно со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) в июне этого года.

"Позже в том же месяце, в рамках пятой сессии Совместной межправительственной комиссии между Великобританией и Азербайджаном, мы организовали посещение азербайджанской делегации во главе с министром Шахбазовым крупнейшей в мире подключенной к сети плавучей оффшорной ветроэлектростанции в Кинкардайне", - отметил он.

Он отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии, и это та область, в которой британско-азербайджанское энергетическое сотрудничество должно быть расширено как можно скорее.

"Великобритания стремится к достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, что означает, что мы расширили наши возможности в широком спектре технологий использования возобновляемых источников энергии. Через нашу межправительственную рабочую группу и Меморандум о взаимопонимании мы активно делимся опытом Великобритании, чтобы помочь Азербайджану развивать сектор чистой энергетики", - сказал он.