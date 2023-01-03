Азербайджан в роли драйвера евразийского транзита

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева сегодня является драйвером развития транспортных коридоров на Евразийском пространстве.

Выступая на различных международных экономических форумах, конференциях, Президент Ильхам Алиев заявлял, что в нашей стране реализуются программы по диверсификации экономики. Естественно, увеличение транспортных возможностей Азербайджана очень важно с точки зрения диверсификации экономики страны, является большим вкладом в экономику.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров. На фоне этих возможностей значительно увеличивается объем транзитных грузов.

Занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и имея развитую авиационную, железнодорожную, трубопроводную и морскую инфраструктуру, Азербайджан становится новым ведущим логистическим центром в условиях перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии.

Растет значение и Среднего коридора, в котором Азербайджан также является важным звеном. Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Китай в рамках проекта "Один пояс-один путь" с одной стороны намерен построить или усовершенствовать местные транспортные сети стран Центральной Азии и Кавказа. С другой - интегрировать региональную инфраструктуру с более крупными мультимодальными транспортными коридорами, чтобы создать благоприятные условия для особых экономических зон, таких как порт Актау в Казахстане.

Казахстан, для которого приобретает все большее значение Транскаспийский коридор, соединяющий Китай, Азербайджан, Турцию и Европу, активнее присматривается к тандему Турции и Азербайджана. В марте 2022 года Казахстан открыл транспортный коридор Восток-Запад с Азербайджаном, Турцией и Грузией, а затем в июне отправил грузовой поезд из Павлодара в Паяс, на юге Турции, через территорию Туркменистана и Ирана.

Турция и Азербайджан также увеличили использование транспортных сетей, проходящих через Центральную Азию, с начала войны в Украине. Турция, не имеющая общей границы со Центральной Азией, рассматривает Азербайджан как плацдарм для региона.

Азербайджан обеспечивает эффективную организацию транзитных перевозок грузов в различные пункты назначения. Это позволяет осуществлять безопасную и своевременную доставку в короткие сроки на более выгодных условиях. Транзитные маршруты продолжают расширяться, увеличивается товарооборот, что в конечном итоге приводит к процветанию Азербайджана и региона в целом.

Следует особо подчеркнуть, что внимание к Азербайджану ведущих экономик мира, транснациональных компаний является подтверждением на деле слов Президента Ильхама Алиева "Наши слова не расходятся с делом".