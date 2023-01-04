Источник: Агентство международной информации Trend

Благодаря четкой энергетической стратегии, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна сегодня является доверенным, надежным поставщиком энергоресурсов в Европу. Страны ЕС с уверенностью из года в год укрепляют и расширяют энергетическое партнерство с нашей страной и поддерживают все инициативы в этом направлении, передает Day.Az.

Как и все проекты, инициированные Азербайджаном, проект расширения поставок газа в ЕС также становится реальностью. В частности, в течение всего прошлого года, на фоне острого энергетического кризиса и потребности в реальной диверсификации источников и маршрутов поставок газа, страны ЕС неоднократно выражали заинтересованность в увеличении поставок газа из Азербайджана или в получении к нему доступа. Прошлый год запомнился многочисленными взаимными визитами на самом высоком уровне, в ходе которых основной акцент делался на расширении пропускной способности Южного газового коридора.

И вот уже буквально накануне сразу 5 стран ЕС подготовили конкретный проект по увеличению поставок азербайджанского "голубого" топлива и собираются его представить 3 февраля в Баку. Об этом заявил Президент Болгарии Румен Радев, принимая в Софии министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

"Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия", - сказал Радев.

По сути, данный проект является практической реализацией меморандума о взаимопонимании, который был подписан в июле 2022 года между Еврокомиссией и Азербайджаном о расширении энергетического сотрудничества.

Азербайджан всегда выражал готовность к увеличению поставок газа и помочь Европе в преодолении кризиса. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 6 октября 2022 года в интервью азербайджанским телеканалам в Праге, что планируется увеличить в предстоящие годы экспорт газа в Европу, по меньшей мере, вдвое.

Итак, сегодня делается еще один шаг к укреплению и расширению рамок сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере. Азербайджан, который под руководством Президента Ильхама Алиева своевременно и эффективно выполняет все взятые на себя обязательства, фактически превращается в надежного поставщика не только для Европы, но и всего мира.