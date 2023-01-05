https://news.day.az/economy/1525643.html Определены индексы услуг по восстановлению, строительству и управлению Карабаха и Восточного Зангезура
Определены индексы услуг по восстановлению, строительству и управлению Карабаха и Восточного Зангезура
Изменился перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджана, юридических лиц, акции (доли) которых находятся под контролем государства, и публичных юридических лиц, созданных от имени государства.
Как сообщает в четверг Day.Az, в соответствии с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
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