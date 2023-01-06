Мы готовы отгружать грузы практически с любой точки мира в наш регион или из нашего региона в любую точку мира

Благодаря своему выгодному географическому расположению Азербайджан находится на пересечении крупных транспортных коридоров. Это открывает перед нашей страной большие транзитные и транспортные возможности. Развитие транспортного сектора является одним из важных направлений Азербайджана. Причем это касается не только работ на территории страны, но и о проектах как регионального, так и международного масштаба.

Day.Az представляет интервью с Фарманом Имамкулиевым, управляющим партнёром компании Kricon Baku, являющаяся надежным партнером по доставке наливных грузов и логистике.

Расскажите о компании Kricon Baku: что способствовало идее основания компании в Баку?

География Азербайджана уникальна. Наша страна находится на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, тем самым создавая перекресток культур и экономик. Логистические преимущества Азербайджана всегда играли стратегическую роль для региона. Кроме этого, Азербайджан является нефтяной страной, а это один из важнейших причин, способствующих развитию логистики для нефтехимической промышленности в стране. Все эти факторы были основой для того, чтобы мы, вместе с нашими европейскими друзьями, создали компанию-оператора по танк-контейнерным перевозкам.

Чем занимается компания Kricon Baku?

Компания Kricon Baku является совместным предприятием нидерландского холдинга Kricon Group BV и азербайджанской компании Bismut ММС. Kricon Group BV, начиная с 2010-го года, занимается логистикой жидких грузов. Владея парком из более, чем 1500 единиц танк-контейнеров (ISO container), компания предоставляет услуги по перевозке жидких нефтепродуктов и химических веществ, жидких пищевых продуктов и жидкого газа. Являясь частью мировой сети Kricon, бакинский офис так же занимается импортом и экспортом жидких грузов в Азербайджане. Кроме Азербайджана, компания курирует операции по танк-контейнерным перевозкам в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Киргизии, Таджикистане и Грузии.

Какими типами танк-контейнеров владеет на сегодняшний день Kriсon Baku и какую продукцию можно в них перевозить?

Как я уже говорил, у нас более 1500 единиц разного типа танк-контейнеров. Это, в основном, 20-футовые танки (вместимостью в 26000 литров) и 23-футовые своп танки (вместимостью в 33000 литров). У нас так же есть Twinpot танк-контейнеры (двухкамерные танки, в которых одновременно можно перевозить 2 разных продукта), битумные танки, газовые и криогенные танки. Эти контейнеры предназначены для перевозки как опасных, так и не опасных продуктов. Это могут быть индустриальные или растительные масла, этиловый или изопропиловый спирты, химические вещества разных составов, битум, жидкий газ и т. д. Мы также являемся официальным представителем компании Stolt в Восточной Европе и в странах СНГ, которая в свою очередь владеет самим большим танк-контейнерным парком в мире (больше 45000 единиц).

Кого вы можете назвать покупателем услуг Kriсon Baku?

Каждая компания, которая занимается закупом или продажей жидких продуктов, может воспользоваться нашими услугами. Танк-контейнеры могут помочь сэкономить средства компаниям, а соответственно снизить себестоимость продукта. Например, загружая налив вместо бочек или IBC разъемов, можно грузить больше продукта в зависимости от плотности. Кроме этого, можно сэкономить на покупке бочек или разъемов, каждый раз не тратя на это определенные суммы. Кстати, это выгодно и в плане экологии, так как после опустошения такого рода 200 килограммовых или однотонных разъемов, возникает вопрос утилизации.

Скажите, а в какие страны компания может делать перевозки на сегодняшний день?

У нас есть постоянный запас танк-контейнеров в наших депо в разных странах. Это в первую очередь Роттердам, Антверпен, Таллинн, Клайпеда, Стамбул и Шанхай. В Баку тоже регулярно бывают порожные танк-контейнеры, готовые к отгрузке экспортных грузов. Соответственно, мы готовы отгружать грузы практически с любой точки мира в наш регион или из нашего региона в любую точку мира.

С какими результатами вы подошли к концу 2022 года и какие планы на 2023 год?

Kricon Baku была создана относительно недавно, в начале 2022-го года. Прошлый год мы активно занимались созданием системы управления, внедрением IT технологий, построением команды и активным привлечением клиентской базы. Год мы закончили с удовлетворительными для нас результатами и считаем, что начиная со следующего года мы еще усерднее будем заниматься развитием продаж, как для азербайджанских, так и для региональных компаний. Кроме этого, начиная со следующего года, мы планируем запускать в Баку новый сервис, который уже активно используется нашим немецким офисом: мы будем предлагать услуги по перевозкам во флекситанках. Флекситанк - это эластичная полимерная емкость, которая, после установки внутрь 20-футового морского контейнера, превращает контейнер в тару для перевозки наливных грузов. Ограничением этого продукта является то, что в нем можно возить только неопасные грузы (моторные масла, растительные масла, вино, разные пищевые концентраты и т. д.). Преимуществом является то, что флекситанк является бюджетной альтернативой танк-контейнерам.

Kricon Baku

Телефон: +994.12.310-03-55, +994.50.207-66-69

Электронный адрес: [email protected]

Сайт: www.kricongroup.com

Беседовал: Нихад Ахвердиев