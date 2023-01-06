Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого января повысилась на 1,6 доллара относительно предыдущего показателя и составила 83,95 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,64 доллара - до 82,3 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,51 доллара, составив 41 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого января повысилась на 1,37 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 76,89 доллара за баррель.