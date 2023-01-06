Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) осуществил очередную выплату процентов по облигациям, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций ИКГФ, помимо процентной выплаты в день платежей по облигациям, предусмотрена выплата определенной части номинальной остаточной стоимости ценных бумаг, которая равна доле основных долговых выплат по активам, входящим в ипотечное покрытие.

В сообщении БФБ отмечается, что пятого января 2023 года эмитент осуществил очередную выплату процентов по облигациям AZ2010008681, AZ2011008680, AZ2012008689, AZ2037008680, AZ2038008689, AZ2039008688, AZ2040008685, AZ2041008684. Исходя из этого, сумма остатка по номиналу облигаций составила 754,85 маната. Таким образом, при очередных выплатах процентные доходы в размере три процента будут рассчитаны исходя из этой суммы.