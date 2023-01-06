Обзор цифровых трендов 2022 года, внедренных в Азербайджане

За последнее время в Азербайджане появились десятки современных технологий, цифровых решений и бизнес-инструментов, позволивших улучшить качество жизни жителей страны и дать импульс для развития экономики.

Day.Az со ссылкой на Trend рассматривает цифровые тренды 2022 года, внедренные в Азербайджане при поддержке мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa, которые ускоряют переход страны к безналичной экономике.

Google Pay

Технология токенизации, запущенная компанией Visa в 2019 году, создала фундамент для прихода в Азербайджан глобальных игроков. Так, в 2021 году на рынке появился Apple Pay, а в 2022 году был запущен Google Pay. Новый способ бесконтактного платежа внесет большой вклад в развитие безналичной экономики в Азербайджане.

"Все эти годы мы вместе с банками, партнерами и государственными структурами работали над развитием безналичной экономики Азербайджана. Стратегические цели Visa - расширять платежную экосистему в стране, помогая создавать инновационные решения, и проявлять заботу о держателях карт. Последние годы мы наблюдаем значительный рост числа бесконтактных платежей в Азербайджане и способствуем их дальнейшему развитию. С запуском Google Pay это тренд только усилится - уже сейчас подключить карты к мобильному телефону на базе Visa можно в 10 банках Азербайджана", - комментирует вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

Сегодня функции Apple Pay и Google Pay доступны в таких банках, как Kapital Bank, Международный Банк Азербайджана, Unibank, Bank Respublika, PASHA Bank, Leobank, RabiteBank, XalqBank, PremiumBank, YeloBank и ExpressBank. Apple Pay дополнительно поддерживает AzerTrukBank. Оплачивать покупки можно не только смартфоном, но и смарт часами. Также ещё шесть проектов находятся в процессе внедрения.

Бесконтактные оплаты в транспорте

Одной из новых программ по развитию транспортной инфраструктуры стал проект безналичной и бесконтактной оплаты на всех 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги. Летом 2021 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в партнерстве c Visa и Центральным банком Азербайджана предложили пассажирам новый, быстрый, удобный и безопасный способ оплаты проезда, с помощью которого можно также повысить категорию билетов до бизнес-класса.

Пассажиры могут бесконтактно оплачивать проезд с платежными картами Visa любого банка на 14 станциях пригородного маршрута электрички Баку - Сумгаит. Бесконтактный запуск на "Азербайджанских железных дорогах" имеет стратегическое значение для модернизации транспортной инфраструктуры в стране.

А в октябре 2022 года компания Visa впервые в нашем регионе запустила технологию Mobility & Transit Transaction. Технология позволяет объединять оплату за проезд в общественном транспорте за 24 часа в одну транзакцию, которая списывается единым платежом в конце дня. Сервис запущен на всех 14 станциях Бакинского кольцевого маршрута, оборудованных турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей. Пассажиры могут оплатить проезд не только банковскими картами, но и используя устройства со встроенным NFC-модулем (телефон, часы или платежное кольцо).

Первая в мире кобрендовая карта "Банка Республика", Wolt и Visa

"Банк Республика" в сотрудничестве с коммерческой платформой Wolt представили на рынок новые кобрендовые карты на базе платёжной системы Visa.

Карты предлагают своим держателям множество преимуществ как при онлайн-заказах, так и при повседневном пользовании банковской картой. Владельцы карты Wolt получат эксклюзивные скидки и гарантированный кэшбек в размере пяти процентов от суммы заказа в приложении Wolt. Карта обладает всеми преимуществами платежной системы Visa и удобствами банковского сервиса от "Банка Республика".

Отметим, что карта Wolt предоставляется бесплатно и без первоначального взноса.

"Важнейшая особенность этой карты результат партнерства трех крупных компаний, каждая из которых является одним из лидеров в своей отрасли. Хотелось бы поблагодарить команды Wolt и Visa за возможность представить кобрендовую карту Wolt первыми в мире. Мы уверены, что наши партнерские проекты будут продолжительными и создадут новые возможности для наших клиентов", - отметил председатель правления "Банка Республика" Тариэль Исмайлов.

Наряду с этим в рамках кампании, которая продлится до 31 января 2023 года, клиенты, кроме оплат услуги Wolt, также получат 1% кэшбека за все платежи, проводимые данной картой.

"Мы очень рады, что наша кобрендовая карта позволяет предоставлять пользователям возможность получать позитивный опыт при покупках из ресторанов и магазинов, доступных в приложении Wolt. С помощью этой карты все пользователи будут получать 5% кэшбека в виде Wolt-кредитов, которые могут быть использованы в качестве скидки при последующих заказах. В дальнейшем мы планируем на основе данной карты создать программу лояльности, которая позволит нам предоставлять пользователям новые и выгодные предложения", - отметил генеральный менеджер компании Wolt в Азербайджане Тофик Сулейманов.

Запуск QR-платежей от E-PUL и Visa в сети государственных услуг ASAN

В 2022 году платежный сервис E-PUL и Visa анонсировали запуск платежного решения в сети государственных услуг ASAN на основе технологии QR-кода. Теперь граждане смогут с легкостью оплачивать госуслуги с помощью мобильного приложения E-PUL в филиалах ASAN по всей территории Азербайджана.

Услуга является альтернативой филиалам банков, находящихся в сетях ASAN, и позволяет существенно увеличить пропускную способность физической очереди в точках обслуживания государственных услуг. Тесное стратегическое сотрудничество Visa и компании PaySis, разработавшей приложение E-PUL, воплощает в реальность внедрение инновационных QR-платежей и охватывает значительную долю эквайринга в Азербайджане.

Решение Mobile POS на основе технологии VisaTap to Phone совместно с KapitalBank

Kapital Bank в партнерстве с компанией Visa объявили о запуске первого в Азербайджане решения Mobile POS на основе Visa Tap to Phone - технологии, превращающей современные смартфоны или планшеты на базе Android с NFC-чипом (передача данных на малом расстоянии) в полноценный платежный терминал для приема бесконтактных платежей.

Теперь любой бизнес будет иметь возможность приобщиться к цифровой экономике - достаточно лишь загрузить необходимое приложение. Поскольку все больше покупателей предпочитают бесконтактную оплату в любом месте, инновационное решение Mobile POS на основе технологии Tap to Phone открывает новые, более широкие возможности для микро- и малого бизнеса.

"Услуга Mobile POS, представленная совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и компанией Visa, позволит субъектам бизнеса принимать с помощью смартфона оплаты с карт, смарт-часов, стикеров и других бесконтактных платежных инструментов без участия традиционного POS-терминала. Если до сих порпредпринимателям, для приема безналичных оплат, необходимо было посетить филиал, пройти внутрибанковские процедуры и установить у себя дополнительное оборудование, то теперь они могут просто подать онлайн-заявку и превратить свой смартфон в POS-терминал. Новая услуга разработана международной ИТ-компанией IBA Group, она работает на базе технологии Visa Tap to Phone. Уверен, что Mobile POS внесет значимый вклад в развитие безналичных платежей в стране", - говорит лидера трайба МСП и корпоративного банкинга Kapital Bank Гейдар Сулейманов.

Как отмечает спикер, чтобы воспользоваться услугой Mobile POS, первым делом необходимо быть клиентом Kapital Bank. Подключиться к услуге можно совершенно бесплатно и без посещения офисов, пройдя онлайн-регистрацию в мобильном приложении "Müştəri Bank". Mobile POS позволяет принимать платежи, следить за историей транзакций, а также просматривать информацию о текущих терминалах. Кроме того, для использования услуги нужно иметь смартфон на базе Android с модулем NFC.

Пилотный запуск цифрового банкинга с Azercell

В июле 2022 года мобильный оператор Azercell объявил о запуске нового проекта в сотрудничестве с PASHA Bank, Visa и AzInTelecom. Абонентам была представлена специальная цифровая карта, которая позволяет осуществлять широкий спектр финансовых операций - проводить безналичные платежи, пополнять баланс на счетах и другое.

Оформление карты доступно как пользователям нефактурной (SimSim), так и фактурной линии без прохождения дополнительных процедур, обыкновенно требуемых при открытии финансового счета - и все благодаря лежащему в основе новой услуги цифровому решению, направленному на удобную и быструю идентификацию клиентов. Абоненты могут активировать карту через обновленное приложение Kabinetim без необходимости посещения центров обслуживания клиентов.

Цифровая карта Azercell знаменует новую веху развития рынка телекоммуникаций, позволяя абонентам мобильной связи приобщиться к комфортным безналичным расчетам, проходящим через надежную и удобную платежную сеть Visa.

Выпуск кобрендовой карты совместно с E-Pul

В октябре 2022 года платежный сервис E-PUL и UniBank объявили, что совместно выпускают дебетовую виртуальную карту Visa. Данная карта, носящая название eCard, обладает множеством удобных функций: ее можно пополнять без комиссий, привязать к Google Pay или Apple Pay, осуществлять переводы с карты на карту и оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах. При оплате услуг в приложении E-PUL через eCard бонусные баллы начисляются в двукратном размере, а при оплате этой картой в сети EPUL, супермаркетах, ресторанах и АЗС клиенты получают три процента кэшбека.

Цифровую карту eCard можно получить в один клик, скачав приложение E-PUL и зарегистрировавшись в нем. А пройдя верификацию с помощью цифровой идентификации на основе технологий распознавания лиц, можно увеличить максимальный баланс и годовой лимит на операции по eCard и в полной мере наслаждаться ее преимуществами.

Веб-каталог предложений от партнеров Visa PayCity

Сайт Paycity.az, на котором собраны выгодные предложения от партнеров Visa, работает уже около года, предоставляя держателям карт этой платежной системы множество преимуществ. На платформе можно отыскать бонусы и скидки от магазинов, ресторанов, развлекательных заведений, а также центров красоты и здоровья. Достаточно лишь зайти на сайт, выбрать понравившееся предложение и совершить бесконтактную оплату через телефон картой Visa в указанном заведении.

Партнерская сеть PayCity - это не только источник выгод для держателей карт Visa, но и множественные плюсы для предпринимателей: присоединившись к ней, владельцы бизнесов получают доступ к более широкой клиентской базе и маркетинговую поддержку от мирового бренда.