«Азеришыг» продолжает работы по реконструкции в Кяльбаджаре

По поручению Президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг", несмотря на сложный рельеф и морозную погоду, осуществляет непрерывную деятельность в Кяльбаджаре. Воинские части и объекты особого государственного значения на территории района оснащены электричеством, масштабные работы ведутся и сегодня.

Как сообщили Day.Az в ЗАО, в отдаленных территориях, где еще в советское время отсутствовало электричество, сооружаются современные электрические сети. Алагеллер и другие территории Кяльбаджарского района впервые снабжаются электроэнергией со стороны "Азеришыг".

В рамках работ проложено более 23 километров 35-и киловольтной одноцепной кабельной линии "Истису-Алагеллер". Завершены проектные работы по прокладке 35-ти киловольтной кабельной линии "Чайкенд-Зод" протяженностью более 12 километров, часть линии протяженностью более 7 километров уже проложена, и работы в этом направлении продолжаются.