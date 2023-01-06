В Нахчыване будет улучшены процессы организации хозяйственного учета

Внедрение в Нахчыване документов похозяйственного учета позволит улучшить статистику в этой сфере, а также получить данные из первоисточника для других целей.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня в интервью прессе заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики Юсиф Юсифов.

Новость обновляется