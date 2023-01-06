https://news.day.az/economy/1526112.html В Азербайджане на аукционе продано судно - ФОТО
В Азербайджане на аукционе продано судно - ФОТО
В Азербайджане на аукционе продано судно за 70 тысяч манатов
Как сообщает в пятницу Day.Az, судно принадлежало ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
По итогам аукциона за 70 000 манатов судно "Шафаг", построенное в 1985 году, приватизировано Государственной службой имущественных вопросов .
Судно продано ввиду чрезмерных финансовых средств, требуемых для капитального ремонта по устранению воздействий морской среды, износа обслуживаемых механизмов, последствий длительного пребывания в нерабочем состоянии и ввиду несоответствия текущего технического состояния судна требованиям Международной морской организации (ИМО).
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