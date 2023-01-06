https://news.day.az/economy/1526190.html SOCAR усилила меры безопасности на своих объектах
SOCAR усилила меры безопасности на своих объектах
В связи с изменением погодных условий Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на своих открытых производственных площадках в море.
Об этом сказали в пятницу Day.Az в SOCAR.
Согласно информации, в связи с этим введены ограничения на выполнение некоторых производственных работ.
Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, после умеренной погоды, продолжавшейся несколько дней в Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с 8 января, ожидаются осадки, мокрый снег и снег.
С вечера 7 января и до второй половины дня 9 января местами будет усиливаться северо-восточный ветер.
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