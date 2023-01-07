Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого января повысилась на 0,65 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,6 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,58 доллара - до 82,88 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,66 доллара, составив 41,66 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого января повысилась на 0,5 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,39 доллара за баррель.