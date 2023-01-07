В Азербайджане предоставлены очередные льготы для бизнеса в Карабахе

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 декабря 2021 года "О некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях", в целях эффективного использования богатого ресурсного и инфраструктурного потенциала указанных территорий, оживления экономической деятельности на основе партнерства государственного и частного секторов и создания благоприятной бизнес-среды, обеспечения устойчивого заселения были внедрены инструменты и меры, составляющие единство с приоритетами долгосрочного развития страны. Так, для создания обрабатывающей промышленности и служебной инфраструктуры были введены налоговые, социальные страховые и иные льготы для предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях, им предоставлены дополнительные льготы с целью стимулирования инициатив, совершенствования механизмов и привлечения инвестиций.

В целях обеспечения исполнения соответствующего распоряжения главы страны, соответствующими структурами были разработаны оптимальные льготы и стимулирующие механизмы для повышения инвестиционной привлекательности и улучшения предпринимательского климата на освобожденных территориях, а также внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщили в субботу Day.Az в Государственной налоговой службе, основной целью предоставления налоговых льгот является привлечение инвестиций на освобожденные территории и предоставление стимулов для этой сферы со стороны государства. Поэтому к субъектам, зарегистрированным в качестве резидентов на этих территориях, будут применяться крупномасштабные льготы.

Резиденты освобожденных от оккупации территорий будут освобождены от уплаты налога на прибыль (доходы), имущество, землю и упрощенного налога в течение 10 лет с 1 января 2023 года. Согласно проекту, это будет распространяться и на внепродажные доходы резидента, полученные в связи с его деятельностью на этой территории.

Также с 1 января 2023 года в течение 10 лет от НДС освобождены техника, технологическое оборудование и установки по отраслям экономической деятельности и товарной номенклатуре, а также импорт сырья и материалов резидентами, являющимися плательщиками НДС на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью предусмотрено отдельное утверждение перечня отраслей экономической деятельности и товарной номенклатуры, освобожденных от НДС.

Кроме того, дивидендные доходы акционеров юридических лиц, являющихся резидентами освобождены от налогообложения в течение 10 лет с 1 января 2023 года. Также был утвержден ряд других налоговых стимулов, предусматривающих оживление экономической деятельности на этих территориях. Учитывая, что освобожденные от оккупации территории обладают широким туристическим потенциалом, наряду с общими льготами, предусмотренными в сфере туризма, будет осуществляться возврат потребителям НДС, уплаченного за гостиничные услуги.

Так, за услуги ночлега и пребывания (за исключением других дополнительных услуг), предоставляемые гостиницами (отелями), расположенными в пределах этих территорий, при безналичном платеже предусматривается возврат 30 процентов НДС, а при наличной оплате физическими лицами будут возвращены 5 процентов от НДС. Процесс возврата НДС наряду с бизнесом, приведет к повышению интереса к этой сфере и граждан.

Следует отметить, что налоговые льготы не будут распространяться на такие виды деятельности и операций как финансовые услуги, услуги по перевозке грузов автотранспортом и предоставления товаров (работ и услуг) подрядчиком (за исключением подрядчиков-резидентов, осуществляющих производственную деятельность на территории, освобожденной от оккупации) за счет средств государственного бюджета.

В целом, налоговыми льготами охвачены все сферы реального сектора - торговля, услуги, производство, строительный сектор, добывающая промышленность и другие субъекты на территориях, освобожденных от оккупации.