«Азерпочт» и «Азеркосмос» опровергли информацию о завершении 2022 года с убытком
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на данные компании, с 2021 года в "Азерпочт" были начаты масштабные реформы по нескольким направлениям, включая организационную структуру, управление ресурсами, операционную деятельность и оптимизацию затрат.
"Реформы, которые были продолжены в 2022 году, дают положительные результаты и с точки зрения увеличения доходов. Кроме того, в 2021 году ООО сократило объем понесенных в 2020 году убытков на 30 процентов, даже несмотря на значительное сокращение государственных субсидий. Внутренние подсчеты показывают, что в результате реализованных мероприятий "Азерпочт" завершило 2022 год с прибылью в 3,5-4 миллиона манатов", - сказали в ООО "Азерпочт".
В свою очередь, в "Азеркосмос" отметили, что компания уже третий год подряд завершает год с прибылью.
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