Официальный курс маната к мировым валютам на 9 января
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,815 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8150

1 австралийский доллар

AUD

1,1775

1 аргентинский песо

ARS

0,0095

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3253

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0996

100 южнокорейских вон

KRW

0,1365

1 чешская крона

CZK

0,0758

100 чилийских песо

CLP

0,2019

1 китайский юань

CNY

0,2505

1 датская крона

DKK

0,244

1 грузинский лари

GEL

0,6298

1 гонконгский доллар

HKD

0,2178

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,064

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1619

1 швейцарский франк

CHF

1,836

1 израильский шекель

ILS

0,4855

1 канадский доллар

CAD

1,2682

1 кувейтский динар

KWD

5,5536

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3885

1 мексиканский песо

MXN

0,089

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0625

1 норвежская крона

NOK

0,1704

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3874

1 российский рубль

RUB

0,0235

1 сингапурский доллар

SGD

1,2774

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2547

1 турецкая лира

TRY

0,0908

1 тайваньский доллар

TWD

0,0557

1 таджикский сомони

TJS

0,166

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,2906

1 новозеландский доллар

NZD

1,0872