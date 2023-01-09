https://news.day.az/economy/1526743.html Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана
Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана
Резидентами, зарегистрированным в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, планируется инвестировать в общей сложности 171 миллион манатов, создать более 2 400 рабочих мест.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации отмечается, что в прошлом году статус резидента в промышленных зонах получили 28 субъектов предпринимательства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре