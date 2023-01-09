Назван рост экспортированной химпродукции Азербайджана в 2022 г.

Азербайджан в 2022 году увеличил экспорт продукции химической промышленности на 57,7 процента.

Об этом сказали в понедельник Day.Az в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным источника, экспорт черных металлов и изделий из них вырос на 17,5 процента, алюминия и изделий из него - на 15,4 процента.

Экспорт чая вырос на 35,6 процента.

Стоимость экспортированной в 2022 году сельскохозяйственной и агропромышленной продукции составил 912,4 миллиона долларов (рост на 35,4 процента по сравнению с 2021 годом).

Ненефтяной экспорт в декабре 2022 года составил 303,5 миллиона долларов.

В декабре 2022 года экспорт продовольственных товаров составил 105,6 миллиона долларов, экспорт непродовольственных товаров - 197,9 миллиона долларов.

Напомним, что общий экспорт Азербайджана в 2022 году составил 38,1 миллиарда долларов, на долю ненефтяного сектора пришлись порядка восьми процентов от общего объема, или три миллиарда долларов. Экспорт в ненефтяном секторе в годовом исчислении вырос на 10,3 процента.