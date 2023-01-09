Назван объем денежной базы в Азербайджане по итогам 2022 года
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Денежная база по итогам декабря 2022 года составила 17,46 миллиарда манатов, что на 2,66 процента, или 477,3 миллиона манатов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Центральном банке Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в декабре 2021 года составила свыше 17,937 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.