https://news.day.az/economy/1526867.html Назван объем денежной базы в Азербайджане по итогам 2022 года
Назван объем денежной базы в Азербайджане по итогам 2022 года
Денежная база по итогам декабря 2022 года составила 17,46 миллиарда манатов, что на 2,66 процента, или 477,3 миллиона манатов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Центральном банке Азербайджана.
Денежная база в Азербайджане в декабре 2021 года составила свыше 17,937 миллиарда манатов.
Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.
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