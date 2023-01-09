Увеличились валютные резервы ЦБ Азербайджана

На 30 декабря 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 8,995 миллиарда долларов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 12,88 процента, или 1,026 миллиарда долларов больше показателя предыдущего месяца и на 27,15 процента, или 1,92 миллиарда долларов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным регулятора, на 30 декабря 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 7,075 миллиарда долларов.