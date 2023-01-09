В Азербайджане принят госстандарт по системам энергетического менеджмента

Азербайджанским институтом стандартизации, подведомственным Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана, принят государственный стандарт AZS ISO/IEC 50001:2022 "Системы энергетического менеджмента - требования и руководящие указания по использованию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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