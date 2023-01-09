Трансадриатический трубопровод спас Италию

Источник: Агентство международной информации Trend

Трансадриатический трубопровод (TAP) спас Италию от деиндустриализации.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал глава Института международных политических исследований (ISPI) DataLab Маттео Вилья, передает Day.Az.

"Для Италии 2022 год был важным годом с точки зрения диверсификации поставок газа. У нас есть TAP, он спас всех нас в 2021 году. Мы стремимся к более долгосрочному сотрудничеству с такими поставщиками, как Алжир и Азербайджан", - сказал он.

Вилья добавил, что Италия должна подумать о том, как выйти из кризиса, а также оснастить себя новой инфраструктурой.

Отметим, что Южный газовый коридор (ЮГК) начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Являясь европейским участком Южного газового коридора, TAP способен транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год на несколько рынков Европы. Трубопровод спроектирован с возможностью увеличения его пропускной способности до 20 миллиарда кубометров газа в год.

TAP стратегически и экономически важен для Европы и необходим для обеспечения надежного доступа к новому источнику природного газа. TAP играет важную роль в повышении энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок, а также в достижении целей декарбонизации.