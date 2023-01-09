В Азербайджане вступил в силу новый пакет налоговых льгот в агросекторе

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана определила налоговые льготы для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, направленные на оптимизацию затрат и снижение цен на продукцию местного производства.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ГНС, в последние годы на фоне глобальных изменений наблюдается рост цен на ряд импортируемых сельскохозяйственных продуктов.

"Последними поправками к Налоговому кодексу (НК) были предоставлены налоговые льготы для предпринимателей, осуществляющих деятельность по переработке сельскохозяйственной продукции. Согласно поправкам, производители продовольствия, после принятия соответствующих льгот Кабинетом министров, будут освобождены от налога на половину прибыли сроком на семь лет, а также имущественного и земельного налогов", - подчеркнули в ГНС.

В настоящее время, как отмечает ГНС, предприниматели, занимающиеся производством товаров, уже пользуются налоговыми льготами, предусмотренными в НК в целях стимулирования инвестиций в местное производство. Однако поощрение инвестиций в основном направлено на начинающих предпринимателей, а большинство налогоплательщиков не являются таковыми. "С учетом этого, в целях обеспечения стабильности в работе налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в агропромышленном секторе и стимулирования реализации их инвестиционных проектов, и этим бизнесменам предоставлены аналогичные налоговые льготы. В результате как новые, так и существующие предприятия получили одинаковый объем налоговых льгот", - сказали в ГНС.

Кроме того, в госслужбе сообщили, что утвержден ряд других налоговых льгот для производителей сельскохозяйственной продукции.

"Юридические и физические лица, работающие в сельхозсекторе, помимо доходов, получаемых от производства сельскохозяйственной продукции, имеют доходы и от реализации этой продукции, и к ним эти поощрения не применялись. В целях продолжения политики стимулирования в сфере сельского хозяйства физические и юридические лица были освобождены от налога на прибыль. В отношении юридических лиц эти сроки составляют один год, а в отношении физических лиц - бессрочно, - сказали в налоговой службе.