В Азербайджане эта продукция освобождается от НДС

Согласно Налоговому кодексу Азербайджана, техника, технологическое оборудование и установки, импортируемые резидентами промышленных или технологических парков и налогоплательщиками, получившими документ об инвестиционном стимулировании, освобождаются от уплаты НДС при импорте в целях строительства производственных площадей, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Государственной налоговой службе Азербайджана.

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