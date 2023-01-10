https://news.day.az/economy/1527122.html В Азербайджане эта продукция освобождается от НДС
В Азербайджане эта продукция освобождается от НДС
Согласно Налоговому кодексу Азербайджана, техника, технологическое оборудование и установки, импортируемые резидентами промышленных или технологических парков и налогоплательщиками, получившими документ об инвестиционном стимулировании, освобождаются от уплаты НДС при импорте в целях строительства производственных площадей, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Государственной налоговой службе Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре