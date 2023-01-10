Муса Гулиев о размере адресной соцпомощи в 2023 г.

В Азербайджане размер критерия нуждаемости, взятого за основу для назначения адресной социальной помощи, повышен и приравнен к прожиточному минимуму, что является важным шагом в рамках социальных реформ. Тем самым прожиточный минимум и критерий нуждаемости составляют 246 манатов.

Об этом сказал во вторник Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

"Повышение критерия нуждаемости примерно на 23 процента по сравнению с прошлым годом обусловит увеличение адресной социальной помощи семьям и отдельным лицам примерно на 35 процентов. В 2023 году среднемесячная сумма адресной социальной помощи на одну семью достигнет примерно 535 манатов, что охватит около 270 тысяч малообеспеченных граждан", - отметил Гулиев.