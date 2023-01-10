На освобожденных территориях Азербайджана устраняется проблема в электросетях

На освобожденных территориях Азербайджана устраняется проблема, возникшая в электросетях.

Как сообщили во вторник Day.Az в ОАО "Aзерэнержи", проблемы в связи с погодными условиями возникли в Хызинском, Габалинском, Агсуинском, Ярдымлинском районах, а также в селе Алаханчаллы в направлении кяльбаджарской линии электросети, на участках линии Губадлы-Лачин, проходящих через село Гюлябирд, и село Беюк Таглар шушинской линии электропередачи.

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