В Азербайджане максимально упрощен процесс декларации ввоза товаров
В прошлом году Государственный таможенный комитет Азербайджана максимально упростил электронную форму декларации ввозимых в страну товаров.
Об этом сказал начальник управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета Азербайджана Тариэль Алвердиев в ходе презентации сервиса "Şəxsi hesab vərəqəsi" ("Личный счет"), передает в среду Day.Az.
Это касается как предпринимателей так и граждан", - сказал он.
Кроме того, для проведения таможенной экспертизы была создана соответствующая группа состоящая из сотрудников ГТК.
"Это также направлено на предотвращение потери времени со стороны предпринимателей и обеспечения эффективности ведения бизнеса", - сказал он.
Также, Алвердиев сказал, что был запущен чат-бот, который 24/7 отвечает на вопросы граждан, а также на сайте ГТК создан соответствующий раздел с часто задаваемыми вопросами и ответами
"Мы реализовали возможность предварительного получения сертификата для ввоза в Азербайджан автомобилей экологического класса ЕВРО-4 и выше", - сказал он.
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