https://news.day.az/economy/1527521.html Баку и Лондон обсудили развитие сотрудничества в ряде отраслей - ФОТО
Баку и Лондон обсудили развитие сотрудничества в ряде отраслей - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.
"На встрече с послом мы обсудили экономические отношения между нашими странами, развитие сотрудничества в области инвестиций, торговли, энергетики, а также участие британских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.", - говорится в публикации.
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