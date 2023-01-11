Баку и Лондон обсудили развитие сотрудничества в ряде отраслей
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.

"На встрече с послом мы обсудили экономические отношения между нашими странами, развитие сотрудничества в области инвестиций, торговли, энергетики, а также участие британских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.", - говорится в публикации.