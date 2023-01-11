Бизнесмены смогут обратиться к медиаторам в Бакинском "Доме МСБ" по коммерческим спорам

Бизнесмены смогут обратиться к медиаторам в Бакинском "Доме МСБ" для решения коммерческих споров, сообщает в среду Day.Az.

С целью решения без обращения в суд споров, возникающих в связи с предпринимательской деятельностью, в недавно открывшемся Бакинском "Доме МСБ" бизнесменам Советом по медиации предоставляются услуги медиации. Режим работы Службы медиации - 5 дней недели с 09.00 до 18.00.

11 января председатель правления Совета по медиации Надир Адилов, руководители действующих в Баку организаций по медиации и медиаторы ознакомились с условиями, созданными для предпринимателей в Бакинском "Доме МСБ".

Руководством Бакинского "Дома МСП" была предоставлена подробная информация об услугах "G2B" и "B2B", предоставляемых предпринимателям. Было отмечено, что Агентство по развитию МСБ окажет необходимую поддержку Совету по медиации в области предоставления услуг медиации предпринимателям.