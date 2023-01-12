Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в четверг утром символически поднимаются. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07% - до 82,72 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,05%, до 77,45 доллара.

По словам управляющего директора Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймса Уистлера (James Whistler), которые приводит агентство Блумбрег, в целом рынки настроены оптимистично в связи с оживлением спроса в Китае. "Рынки реальных товаров активно поднимаются китайскими покупателями", - отметил эксперт.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.