https://news.day.az/economy/1527719.html В Азербайджане утверждены новые требования по ОСАГО
В Азербайджане утверждены новые требования по ОСАГО
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "требования к форме и содержанию свидетельства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.
Юридическому департаменту ЦБА поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.
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