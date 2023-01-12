В Азербайджане утверждены новые требования по ОСАГО

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "требования к форме и содержанию свидетельства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.