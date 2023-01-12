Болгария начнет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа

Болгария начнет переговоры с Азербайджаном об увеличении объемов поставок природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ, об этом министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил на заседании в парламенте страны.

Он подчеркнул, что Болгария также готовится к переговорам с Румынией о поставках газа после 2026 года.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, она может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.