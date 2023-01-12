Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxchıvan Bank

Наблюдательный совет ОАО Naxchıvan Bank вновь сформирован.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба банка.

По информации, председатель Наблюдательного совета Асадулла Искендеров освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Биннат Новрузов. Бывший председатель избран членом совета, вместе с ним в совете будет представлен и Руфат Мамедов.

Кроме того, от должности были освобождены члены Наблюдательного совета Бахарханым Талыбова (дочь бывшего председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова) и Рифат Махмудов.

Напомним, что Naxchıvan Bank был создан в 2008 году и является единственным региональным банком в стране. Его уставный капитал составляет 94 млн манатов. Акционерами банка являются 4 физических лица, имена которых не разглашаются.