https://news.day.az/economy/1527767.html MÜSİAD Анадолу создаст в Анатолии 40 тысяч новых рабочих мест
MÜSİAD Анадолу создаст в Анатолии 40 тысяч новых рабочих мест
С помощью производственного и инвестиционного движения, MÜSİAD Анадолу стремится создать 40 тысяч новых рабочих мест.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью TurkicWorld председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.
"Наши инвестиции будут продолжаться по всей Анатолии. Потому что мы верим в Турцию и потенциал, который она создает, и возможности, которые она предоставляет", - сказал он.
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