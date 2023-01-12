Транскаспийский трубопровод: Азербайджан сигнализирует о готовности, Туркменистан и Европа должны действовать быстро

Источник: Агентство международной информации Trend

В условиях глобальной экономической нестабильности роль Азербайджана в смягчении последствий энергетического кризиса ощутимо возрастает. Поскольку Азербайджан и ЕС договорились об удвоении поставок азербайджанского газа к 2027 году, ожидается, что экспорт газа из страны в Европу составит 20 миллиардов кубометров, в то время как в этом году планируется поставить не менее 11,6 миллиарда кубометров. Более того, общий объем экспорта газа Азербайджаном в этом году ожидается на уровне 24 миллиардов кубометров.

Президент Ильхам Алиев, комментируя экспортный потенциал энергоресурсов Азербайджана, заявил, что "опыт нашей деятельности на нефтяных месторождениях говорит о том, что запасы намного превышают изначальные оценки по мере бурения, применения новых технологий, а газовая отрасль Азербайджана будет поставлять на международные рынки свои ресурсы как минимум 100 лет, то есть, по мере того, как технологии будут развиваться, будут возможности добывать больше. Поэтому 2,6 триллиона - это минимальный доказанный уровень нашего потенциала".

Наряду с этим Азербайджан всегда выражал готовность участвовать в различных перспективных инициативах. Потенциальное расширение Южного газового коридора (ЮГК) через Транскаспийский газопровод (Туркменистан) может значительно увеличить поставки газа в Европу, центральное место в которых займет Азербайджан.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, "для расчета необходимо подготовить технико-экономическое обоснование. К его подготовке должны быть привлечены компании. То есть эти вопросы нельзя решить за день, за год. Если сегодня дать старт данному проекту, то в течение нескольких лет надо просто проводить исследования - геологические, экологические исследования, технические возможности, финансовая емкость - все эти вопросы остаются открытыми", добавив, что "мы всегда поддерживали этот проект, я неоднократно открыто заявлял, что да, если к нам обратятся, то мы готовы предоставить свои возможности, имеющуюся инфраструктуру и решить другие необходимые вопросы".

Соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources, бывший посол США в Туркменистане, Аллан Мастард сказал по этому поводу Trend, что Туркменистан должен включиться в этот проект сейчас, потому что возможностей для привлечения иностранных инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом, становится все меньше, передает Day.Az.

По его словам, Европе необходимо найти альтернативного поставщика для около 55-70 миллиардов кубометров природного газа, который раньше поступал из России, и это возможно только с помощью диверсификации.

"У Ашхабада есть около шести месяцев, пока европейские газовые компании в поиске альтернативных источников природного газа, и заинтересованны в переговорах. Туркменистану необходимо незамедлительно обратиться к европейским газовым компаниям и, конечно же, к SOCAR, который является очевидным посредником в этом грандиозном проекте", - сказал он.

Компания Trans-Caspian Resources, в этом случае может собрать международный консорциум, который привлечет средства для финансирования и строительства одного или нескольких коротких соединительных трубопроводов, добавил экс-посол.

"Время в этом вопросе имеет решающее значение, это становится ясно из недавнего заявления Европейской комиссии о потребностях Европы в энергии. Указом президента "Туркменгаз", "Туркменойл" и операторы нефтяных платформ должны быть уполномочены вести переговоры с SOCAR о реализации этого проекта", - подчеркнул он.

Мастард отметил, что в то же время, для того, чтобы этот проект сработал, Запад должен быть готов вложить инвестиции в размере нескольких миллиардов долларов в инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе, особенно учитывая, что она будет завершена и введена в эксплуатацию только через несколько лет.

Собеседник добавил, что, в целом, существует широкий фронт для сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии в энергетической сфере. Помимо очевидных перспектив сотрудничества в области углеводородов - казахстанской нефти и туркменского газа - имеется большой потенциал для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Очевидно, что Азербайджан и Туркменистан обладают огромным потенциалом для того, чтобы вывести свое сотрудничество на совершенно новый уровень.

Дальновидная стратегия Президента Ильхама Алиева позволила Азербайджану считаться надежным, высоко ценимым партнером. Теперь ЕС готов вступить в серьезные переговоры с Азербайджаном. Времена, когда ЮГК имел второстепенное значение, прошли. Сегодня признаются огромные возможности, которыми обладают Азербайджан и Каспийское море, особенно в отношении Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского газопровода (TANAP).