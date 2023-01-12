В Азербайджане определена сумма выплат по соцстрахованию для предпринимателей

Размер социальных выплат, уплачиваемых гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, относится к минимальному размеру заработной платы. С 1 января этого года будут внесены изменения в размер социальных взносов, так как минимальный размер оплаты труда повышен.

Об этом сообщил в четверг Trend депутат парламента Азербайджана Вугар Байрамов, передает Day.Az.

Он отметил, что с учетом дальнейшего укрепления социального обеспечения населения и регулярного повышения минимальной заработной платы, целесообразней было бы установить дифференцированные проценты для предпринимателей.

"Таким образом, необходимо скорректировать процентные ставки в соответствии с доходами предпринимателей и привлекать лиц с относительно низкими доходами к социальному страхованию с более низкой процентной ставкой. Это в конечном итоге может способствовать относительно небольшому увеличению, при повышении минимальной заработной платы, выплат по социальному страхованию предпринимателей с более низкими доходами ", - сказал Байрамов.

Суммы отчислений на социальное страхование с 1 января текущего года определены следующим образом:

По городу Баку:

Предприниматели, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере строительства - 172,5 манатов

Предприниматели, работающие в других сферах - 86,25 манатов.

Для работающих в Сумгайыте и Гяндже:

Предприниматели, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере строительства -155,25 манатов

Предприниматели, работающие в других сферах - 77,62 манатов

Для тех, кто работает в других городах:

Предприниматели, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере строительства - 138,0 манатов

Предприниматели, работающие в других сферах - 69,0 манатов

В административно-территориальных единицах и поселках, являющихся административными центрами районных административно-территориальных единиц:

Предприниматели, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере строительства -103,5 манатов

Предприниматели, работающие в других сферах - 51.75 манатов

В сельской местности:

Предприниматели, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере строительства - 86,25 манатов

Предприниматели, работающие в других отраслях - 43,12 манатов

Для физических лиц, занятых без привлечения наемного работника, будут внесены изменения в взносы на социальное страхование.

Для тех кто занимается проведением свадеб, праздников и других мероприятий, исполнительской деятельностью, танцами, и другой деятельностью сферы развлечений - 17,25 манатов

Деятельность в сфере индивидуальных фото-, аудиовидеоуслуг (кроме фотостудий) - 17,25 манатов

Сапожник - 10,35 маната

Ремонт часов, телевизоров, холодильников и других бытовых приборов - 10,35 манатов

Обслуживающий персонал в частных домах и квартирах, услуги по уходу за больными, престарелыми и детьми, няни, личного водителя, услуги по уборке, садовник, повар, сторож и др физические лица, обслуживающие клиентов в учреждениях общественного питания - 10,35 манатов

Деятельность ремесленных мастерских -10,35 манатов

Лица, осуществляющие парикмахерскую деятельность в индивидуальном порядке -10,35 манатов

Лица, занимающиеся пошивом одежды в индивидуальном порядке - 10,35 манатов.