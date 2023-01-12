Ожидается рост инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана

Перспективы инвестиций в Азербайджан значительно улучшились и реальный вклад этого компонента в рост экономики увеличится до 1,3 процентных пункта в 2023 году с расчетных 0,9 процентных пункта в 2022 году

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Fitch Solutions (структурное подразделение международного рейтингового агентства Fitch Ratings).

В 2011-2021 годах этот показатель составлял в среднем 0,8 процентных пункта.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, капиталовложения выросли на 8,2% в годовом исчислении за первые одиннадцать месяцев 2022 года, что следует за годовым сокращением на 8,2% в годовом исчислении в 2021 году и на 7,5% в годовом исчислении в 2020 году.

"Действительно, рост капитальных вложений соответствовал сильному восстановлению в ненефтяном и газовом секторе, который ускорился с 7,2% роста в 2021 году в целом до 9,1% в годовом исчислении по состоянию на ноябрь 2022 года Ненефтяной и газовый сектор выиграл от смещения российской торговли от Европы к Востоку на фоне жестких санкций ЕС против России (за исключением Азербайджана). Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23% (в годовом исчислении) по состоянию на ноябрь 2022 года, и в настоящее время на его долю приходится 12% товарооборота Азербайджана по сравнению с примерно 8% в 2021 году.

Мы ожидаем, что эти потоки останутся высокими в 2023 году, и поэтому капиталовложения в ненефтяной и газовый сектор будут продолжать расти", - говорится в отчете.

Fitch Solutions считает, что другой источник инвестиций, вероятно, появится в странах ЕС и других странах, которые стремятся увеличить свою торговлю энергоносителями с Азербайджаном в качестве альтернативного источника.