Официальный курс маната к мировым валютам на 13 января
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8427 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8427

1 австралийский доллар

AUD

1,1821

1 аргентинский песо

ARS

0,0094

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3333

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1015

100 южнокорейских вон

KRW

0,1367

1 чешская крона

CZK

0,0766

100 чилийских песо

CLP

0,2077

1 китайский юань

CNY

0,2526

1 датская крона

DKK

0,2477

1 грузинский лари

GEL

0,6348

1 гонконгский доллар

HKD

0,2177

1 индийская рупия

INR

0,0209

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0721

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,163

1 швейцарский франк

CHF

1,8289

1 израильский шекель

ILS

0,4982

1 канадский доллар

CAD

1,2698

1 кувейтский динар

KWD

5,5636

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3918

1 мексиканский песо

MXN

0,0901

1 молдавский лей

MDL

0,0889

1 египетский фунт

EGP

0,0574

1 норвежская крона

NOK

0,1714

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3924

1 российский рубль

RUB

0,025

1 сингапурский доллар

SGD

1,2842

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2852

1 турецкая лира

TRY

0,0905

1 тайваньский доллар

TWD

0,0559

1 таджикский сомони

TJS

0,1659

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,3156

1 новозеландский доллар

NZD

1,0832