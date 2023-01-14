https://news.day.az/economy/1528037.html Стоимость золота растет - ВИДЕО
Стоимость золота растет - ВИДЕО
Стоимость золота на бирже Comex превысила $1,9 тыс. Цена за унцию установилась впервые с мая 2022 года, передает телеканал "Известия". На пике драгметалл подорожал на 1,15% за тройскую унцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, центробанки стран закупают золото в рекордных объемах. Больше всего золота в 2022 году приобрели Россия и Китай.
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