Стоимость золота растет

Стоимость золота на бирже Comex превысила $1,9 тыс. Цена за унцию установилась впервые с мая 2022 года, передает телеканал "Известия". На пике драгметалл подорожал на 1,15% за тройскую унцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, центробанки стран закупают золото в рекордных объемах. Больше всего золота в 2022 году приобрели Россия и Китай.