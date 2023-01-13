Микаиил Джаббаров назвал объем инвестиционного портфеля АИК

На конец 2022 года инвестиционный портфель Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) и сумма финансирования по одобренным инвестициям составили 240,3 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации министра говорится, что повышение эффективности деятельности АИК является одной из ближайших целей.

"В прошлом году были оптимизированы операционные расходы компании, выросли показатели доходности по основному инвестиционному субпортфелю и субпортфелю ликвидности", - говорится в публикации.

Отметим, что основной задачей АИК является долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.