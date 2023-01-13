https://news.day.az/economy/1528220.html Микаил Джаббаров назвал объем субсидий пострадавшим от пандемии предпринимателям
Микаил Джаббаров назвал объем субсидий пострадавшим от пандемии предпринимателям
В рамках поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий пандемии коронавируса, с июня 2020 года по первое января 2023 года предоставлено субсидий на общую сумму 41,4 миллиона манатов.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
Напомним, что по итогам 2021 года по этой программе выплачено субсидий на сумму 15,3 миллиона манатов.
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