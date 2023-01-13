Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "İmişli R-Aqro".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "İmişli R-Aqro" льготный кредит в размере 2,6 миллиона манатов для финансирования проекта развития животноводства", - говорится в публикации.