https://news.day.az/economy/1528324.html Азербайджан и Турция работают над обеспечением газовых потребностей стран Юго-восточной Европы - Чавушоглу
Азербайджан и Турция работают над обеспечением газовых потребностей стран Юго-восточной Европы - Чавушоглу
Турция и Азербайджан проводят работу по обеспечению дополнительных потребностей стран Юго-восточной Европы в газе.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции в Анкаре с заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел Антонио Таяни.
Он отметил, что две страны работают над увеличением пропускной способности TAP и TANAP.
"Мы обсуждаем подключение туркменского газа к этой системе таким образом, чтобы это было выгодно и Азербайджану", - сказал Чавушоглу.
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