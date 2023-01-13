Азербайджан поддерживает энергетический баланс своих партнеров

Азербайджан является инициатором форматов глобального сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой минэнерго Азербайджана, об этом сказал заместитель министра энергетики Кямал Аббасов во время выступления на саммите "Голос Юга 2023", организованном в рамках председательства Индии в группе "Большой двадцатки" (G20).

Заместитель министра, выступая на сессии "Энергетическая безопасность и развитие: дорожная карта процветания", отметил, что в период нынешнего энергетического кризиса обеспечение энергетической безопасности становится ключевым вопросом глобальной повестки дня, возобновляются межстрановые связи по экспорту и импорту энергии. Он подчеркнул, что Азербайджан является не только стабильным поставщиком, но и одним из ведущих мировых производителей энергии.

"Сегодня Азербайджан, укрепляя свою энергетическую независимость, также поддерживает энергетический баланс своих партнеров, предпринимая стратегические шаги, которые диверсифицируют его за счет экологически чистых источников в дополнение к природному газу и электроэнергии. Наша страна предоставляет источник ресурсов не только для Южного газового коридора благодаря подтвержденным запасам газа в 2,6 триллиона кубометров, но и для "зеленого" коридора благодаря 27 ГВт возобновляемых источников энергии на суше и 157 ГВт на море, является инициатором форматов глобального сотрудничества в области энергетики", - сказал он.

В выступлении также было отмечено, что в основе той роли, которую Азербайджан играет на международной арене, находится именно рациональная политика энергетической безопасности.

"Сегодня Азербайджан не зависит от каких-либо стран, имеет доступ к региональным и европейским рынкам. Стоит отметить, что к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане планируется довести до 30 процентов", - сказал Аббасов.