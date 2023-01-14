Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 января повысилась на 0,63 доллара относительно предыдущего показателя и составила 91,62 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,5 доллара - до 89 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,45 доллара, составив 45,15 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 января повысилась на 0,5 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,33 доллара за баррель.