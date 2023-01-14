За последние пять лет выплаты по пособиям и пенсиям выросли более чем в пять раз

Выплаты по пособиям и пенсиям выросли более чем в пять раз за последние пять лет.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на коллегиальном заседании в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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