https://news.day.az/economy/1528480.html За последние пять лет выплаты по пособиям и пенсиям выросли более чем в пять раз - Сахиль Бабаев
За последние пять лет выплаты по пособиям и пенсиям выросли более чем в пять раз - Сахиль Бабаев
Выплаты по пособиям и пенсиям выросли более чем в пять раз за последние пять лет.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на коллегиальном заседании в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре