https://news.day.az/economy/1528532.html Остаток средств в бюджете Нахчыванского госфонда соцзащиты включен в бюджет этого года
Остаток средств в бюджете Нахчыванского госфонда соцзащиты включен в бюджет этого года
Остаток средств в бюджете Нахчыванского государственного фонда социальной защиты в размере 34 миллионов 152 тысяч манатов включен в бюджет этого года.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе госфонда соцзащиты Нахчывана.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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