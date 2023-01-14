Остаток средств в бюджете Нахчыванского госфонда соцзащиты включен в бюджет этого года

Остаток средств в бюджете Нахчыванского государственного фонда социальной защиты в размере 34 миллионов 152 тысяч манатов включен в бюджет этого года.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе госфонда соцзащиты Нахчывана.

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