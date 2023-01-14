https://news.day.az/economy/1528551.html Расширена деятельность азербайджанской страховой компании
Расширена деятельность азербайджанской страховой компании
Расширена деятельность азербайджанской страховой компании.
Об этом Day.Az сообщает в субботу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, в соответствии со статьей 51.4 Закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" ОАО "Qala Sığorta" выдана лицензия № TSF-0001, позволяющая осуществлять перестраховочную деятельность сроком на пять лет.
Напомним, что ОАО "Qala Sığorta" было создано в 2015 году на базе компании "Chartis Azerbaycan", работавшей с 1999 года. Его уставный капитал составляет 8,944 миллиона манатов.
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