Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за 2022 год

Day.Az со ссылкой на Trend представляет обзор важнейших событий 2022 года в ИКТ-секторе Азербайджана.

Четвертая промышленная революция (Industry 4.0)

Технология Industry 4.0 в Азербайджане в первую очередь может быть использована в таких отраслях, как промышленность и производство, использующие конвейерные и сборочные процессы. Обычно эти отрасли имеют строгие регламенты безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать, и это усложняет и затягивает нововведения и усовершенствование. Стоит отметить, что подход Industry 4.0 не фокусируется на какой-либо конкретной области, и его можно применять в различных отраслях. Как первое применение данной концепции можно предложить задачи цифровизации. Перевод в цифровую среду может быть применен к различным объектам и процессам. "Цифровые копии" могут быть как у оборудования, так и у персонала, как у фактических показателей работы оборудования, так и финансового планирования. Использование "цифровых копий" минимизирует возможные риски, предоставляя при этом почти неограниченные возможности. Здесь речь идет и о построении моделей, и проведении исследований и аналитике, и проверке гипотез. В результате мы получаем возможность испытать решение ещё до его фактического внедрения, и само внедрение осуществлять уже абсолютно осознанно.

Цифровая экономика, цифровая валюта, криптоиндустрия

В целях формирования цифровой экономики в Азербайджане планируется подготовить соответствующую стратегию (Стратегия развития цифровой экономики). Работы по подготовке этой стратегии уже начались, создана рабочая группа, состоящая из представителей Министерства экономики, Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), Министерства финансов Азербайджана, Центробанка, Министерства науки и образования. При создании данной стратегии будут учтены мнения и предложения всех профильных учреждений. Стратегия цифровой экономики решит такие вопросы, как создание цифровой экосистемы, правильное и планомерное развитие цифровой экономики. Азербайджан изучил международный опыт в этом направлении. Создание цифровой экономики требует и усиления системы кибербезопасности, подготовки соответствующих нормативных актов, законов и положений. Другим важным направлением является человеческий капитал. В этой связи ведутся работы по реализации проекта IT Hub (предоставление бесплатных курсов по информационным технологиям для людей, интересующихся современными технологиями в районах Азербайджана). Отметим, что этот проект реализуется в рамках сотрудничества ЕБРР и правительства Азербайджана.

Кроме того, в сфере страхования в Азербайджана планируется применение блокчейн технологий. В рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы планируется начать применение блокчейн технологий, в том числе на страховом рынке. В будущем, планируется внедрение блокчейн технологий и в другие сферы экономики Азербайджана.

В области разработки цифрового маната Центробанк Азербайджана работает с Международным валютным фондом. В частности, ведутся поэтапные работы по формированию ее концепции. Также ведутся исследования по оценке возможных рисков. Отметим, что эти процессы требуют длительного периода времени. Однако, несмотря на это, регулятор продолжает сотрудничать и изучать международный опыт и мировые концепции цифровой валюты.

Помимо всего этого, крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance готова поддержать азербайджанский Центробанк в создании механизмов регуляции криптоактивов. Так, была проведена встреча с регулятором финансового рынка Азербайджана и обсуждены вопросы регуляции в Азербайджане криптоактивов. Binance видит большой потенциал развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий на ближайшее будущее. Криптосфера имеет большой инновационный потенциал, что подтверждается количеством стартапов, которые все больше входят в эту сферу. Сама блокчейн-технология растет. Даже несмотря на спад в криптоактивах в нынешнем году по разным причинам, наблюдается, что сама технология устояла и интерес к ней только растет. Кроме того, эта технология решает те задачи, которые стоят перед гражданами, в том числе финансовые услуги с минимальными издержками. Исходя из количества пользователей системы Binance, регион СНГ заинтересован как в развитии блокчейн-технологий, так и в криптоиндустрии. Страны СНГ проявляют достаточно большой интерес к продуктам Binance, в том числе к более сложным.

Крипто- и цифровая валюты решают разные задачи и никакого влияния друг на друга не оказывают. Цифровая и криптовалюта могут сосуществовать вместе и даже дополнять друг друга. Валюта, выпускаемая Центробанками, обеспечивает доверие к регулятору и стране, а цифровые валюты - доверие к технологии блокчейн. Отметим, что цифровые валюты регулятора дают возможность обеспечения большей финансовой стабильности и защиты интересов клиентов, граждан.

Отметим, что в мире более 220 миллионов человек пользуются криптоактивами. Большая часть пользователей криптоиндустрии приходится на долю Азиатского региона. Объем криптоплатформы Binance составляет более 50 процентов криптоопераций в мире, а ежедневный оборот - 60 млрд долларов.

Кибербезопасность, "облачные технологии" и информация

В последние годы предпринимаются серьезные шаги по обеспечению информационной и кибербезопасности Азербайджана. Разрабатываются правила безопасности критической информационной инфраструктуры. Лицензии для новых стартапов и провайдеров услуг безопасности будут ликвидированы. Государственные органы будут устанавливать особые требования безопасности, и провайдеры будут регулировать свою работу в соответствии с этими требованиями.

Внедрение элементов стратегии кибербезопасности финансового сектора Азербайджана начнется уже в 2023 году. Специалистами регулятора и международной финансовой корпорации готовится стратегическая программа по кибербезопасности. При ее подготовке за основу взята международная практика. Речь идет не только о техническом усилении инфраструктуры, но и планируется проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение знаний. Также для формирования более четкой программы регулятор проводит соответствующие опросы и оценку деятельности игроков финансового рынка.

В области усиления кибербезопасности в Азербайджане началась подготовка специалистов. В частности, был запущен центр кибербезопасности при поддержке Израиля. Одним из главных преимуществ Центра кибербезопасности станет подготовка местных инструкторов наряду со специалистами по кибербезопасности. Благодаря обучению инструкторов в Центре, подготовка специалистов в области кибербезопасности в нашей стране в дальнейшем будет расширена, а недостатки в этой сфере - полностью устранены. Кроме того, аналогичное сотрудничество может быть налажено и между Азербайджаном и США, в частности, в выработке решений в сфере кибербезопасности. У сторон существуют большие возможности для сотрудничества в сфере кибербезопасности и США могут поделиться своим передовым опытом.

Помимо всего этого, в Азербайджане на базе местных серверов разрабатывают "облачные" сервисы и услуги. Реализуемые проекты направлены на усиление локальных данных, чтобы все проводимые данные, проходили через местные сервисы [оставались в Азербайджане]. Для этого в Delta Telecom [интернет-оператор - телекоммуникационная компания Азербайджана] размещен свой сервер, который обрабатывает все запросы на местном уровне. Создание таких проектов способствует снижению зависимости от внешних сервисов, снижению риска утечки каких-либо данных, а также способствует развитию информационных технологий в Азербайджане. В Азербайджане запущены "облачные" сервисы, услугами которых пользуются не только в самой стране, но и других странах.

Электронные кошельки, Apple Pay, Google Pay и регуляция

Ежемесячно в Азербайджане по Apple Pay и Google Pay проводится около двух миллионов транзакций. Свыше 70 процентов банковских карт в Азербайджане являются бесконтактными, что говорит о возможности их привязки к Apple Pay и Google Pay и платить с помощью мобильного телефона и смарт часов.

Кроме того, большая часть информационных компонентов национальной системы платежей Азербайджана приведена в соответствие с международным стандартом ISO 20022 (международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли). К концу 2022 - началу 2023 года эти работы будут полностью завершены. Внедрение этого стандарта позволит регулятору упростить автоматизацию платежных процессов и увеличит эффективность отчетов. Кроме того, важным в этом направлении является формирование нормативно-правовой базы. Здесь можно говорить о внедрении в стране "Открытого банкинга" (Open Banking). Центральный банк при поддержке международной финансовой корпорации в 2021 году подготовил дорожную карту. Эта дорожная карта предусматривает реализацию различных мероприятий в период 2021-2025 годов. Внедрение "Открытого банкинга" позволит упростить выход на рынок финтех-компаний, обеспечит доступность финуслуг, упростит интеграцию с банками и предоставит ряд других преимуществ.

Также, принятие закона "О платежных системах и услугах" определит механизмы поддержки и контроля в этой сфере. Со стороны Центробанка законопроект "О платежных системах и услугах" подготовлен, согласован с соответствующими госорганами и передан правительству Азербайджана. При подготовке этого законопроекта основной упор был сделан на международную практику и применение ведущих технологий. Кроме того, законопроект сформирован на основе директивы по платежным услугам и системам Европейского союза. С принятием этого законопроекта в экосистеме платежей будут определены механизмы защиты прав потребителей, в то же время будет создана юридическая база контроля деятельности организаций и операторов платежных систем, а также сторонних поставщиков услуг (поставщик услуг по предоставлению информации о счетах и​​посреднических услуг по платежным операциям). Также данный законопроект позволит сформировать усиленные механизмы пользовательской аутентификации. Он охватывает и меры контроля по "Открытому банкингу". Свое отражение в законе найдут и меры специального режима контроля. Здесь речь идет об инструментах поддержки и мониторинга финтех-организаций, стартап-проектов и других игроков. В законопроекте отражены вопросы, регламентирующие деятельность финансовых организаций, обеспечения безопасных и надежных платежных систем и их эффективной работы. Также в этом законопроекте отражены права платежного агента (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц). Таким образом, платежный агент получит полномочия для законного осуществления посреднических услуг, а именно совершения платежных операций от имени банков, небанковских организаций и других финансовых организаций. Формирование законодательной базы по мониторингу и контролю за деятельностью финансовых игроков позволит увеличить финансовую инклюзивность в Азербайджане.

Широкополосный интернет, мобильная связь и передача данных

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана нацелено до конца 2024 года обеспечить всю территорию Азербайджана фибероптической связью. Сообщалось, что все города и села, в том числе самые отдаленные села страны, будут обеспечены широкополосным доступом в интернет. В этих целях 22 декабря Европейский банк реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа подписал кредитный договор с ООО "Азтелеком". Данное соглашение направлено на реализацию проектов по реконструкции инфраструктуры связи и повышению качества обслуживания в нашей стране. Банк планирует выделить кредит в размере 50 миллионов долларов. Кредит будет состоять из двух траншей по 25 миллионов долларов каждый. Средства будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана.С 2017 года, начала осуществления проекта "Онлайн Азербайджан", и по сегодняшний день около 766 тысяч домохозяйств по всей стране уже получили доступ к оптическому интернету.

Кроме того, в рамках модернизации сети, мобильный оператор Azercell с момента запуска этого проекта в начале августа текущего года модернизировал 250 радио-базовых станций в Бейлагане, Агджабеди, Лерике, Гусаре, Губе, Физули, Астаре, Шеки и Ярдымлы. Оператор связи развернет более 300 новых и модернизирует около 1600 существующих базовых станций по всему Азербайджану в течение следующих 18 месяцев. Стоит также отметить, что Azercell уже установил 11 базовых станций в Лачинском районе и начал предоставлять услуги мобильной связи в селах Забух, Сус и других населенных пунктах. Сеть оператора охватывает Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. Аналогичные работы проведены и операторами Bakcell и Nar. Кроме того, мобильные операторы впервые в Азербайджане запустили eSIM, а также возможность дистанционной покупки.